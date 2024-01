Le concept de préconstruit en linguistique énonciative

Lundi 15 janvier 2024

9h30-10h : accueil des participants

10h-10h15 : Ouverture du colloque : Lionel Dufaye, directeur du Lisaa.

Chair : Lionel Dufaye-Université Gustave Eiffel

10h15-10h55 : Conférence plénière : « Le préconstruit. Bribes d’un parcours », Francesco La Mantia, Università degli Studi di Palermo, Italie.

10h55-11h10 : discussion

Chair : Raluca Nita-Université de Poitiers

11h10-11h40 : « Construction, préconstruction et les coordonnants AND/ET, OR/OU, BUT/MAIS », Lucie Gournay, Université Paris-Est Créteil.

11h40-12h10 : « ‘Décidément l’hiver n’en finit plus’ : le préconstruit dans l’emploi de décidément et quelques équivalents anglais », Valérie Bourdier & Françoise Doro-Mégy, Université Paris-Est Créteil.

12h10-12h30 : discussion

12h30-14h : déjeuner-buffet

Chair : Lise Hamelin-Université de Cergy

14h-14h30 : “Between the universal and language-specific features of the communicative process (Italian dico and non dico and its Norwegian correspondences)”, Elizaveta Khachaturyan, Université d’Oslo, Norvège.

14h30-15h : “Preconstruction, presupposition and deixis : reflexions on presentative values of THIS”, Graham Ranger, Université d’Avignon.

15h-15h30 : discussion

16h-16h15 : Pause

Chair : Agnès Leroux-Université Paris-Nanterre

16h15-16h35 : « Problèmes de traduction entre come et venir : une question de préconstruction ? », Solenn Aliji, Université Paris-Est Créteil.

16h35-17h00 : « Préconstruit et présupposé appliqués au discours publicitaire : inconscient collectif et énoncés parallèles dans des slogans de plus en plus succincts », Ewan Richard, Université Gustave Eiffel.

17h00-17h15 : discussion

Fin de la première journée

—

Mardi 16 janvier 2024

9h30-10h : accueil

Chair : Lionel Dufaye-Université Gustave Eiffel

10h-10h40 : Conférence plénière

« Entre les activités épilinguistiques, linguistiques et métalinguistiques : l’instauration de préconstruits en portugais brésilien », Marilia Blundi Onofre, Universidade Federal de São Carlos et Jacqueline Jorente, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Brésil.

10h40-10h55 : discussion

Chair : Jean Chuquet-Université de Poitiers

10h55-11h25 : « (Pré) construction de la stabilité : [à + infinitif] vs [de + infinitif] », Xiaoyi Gu, Université de Shanghai, Chine.

11h25-11h55 : « Une particule d’énonciation signalant le préconstruit en estonien », Marge Käsper, Université de Tartu, Estonie.

11h55-12h15 : discussion

12h30-14h : déjeuner-buffet

Chair : Sarah de Vogüé-Université Paris Nanterre

14h-14h30 : « Déconstruction de la notion de préconstruction », Jean-Jacques Franckel, Université Paris-Nanterre.

14h30-15h : « Le préconstruit dans les subordonnées : une hypothèse sur le rôle du morphème qu- », Hugo Dumoulin, Université Paris-Nanterre.

15h-15h30 : discussion

15h30-15h45 : pause

Chair : Valérie Bourdier- Université Paris-Est Créteil

15h45-16h15 : « Le caractère acquis des propositions en WHEN au sein des subordonnées temporelles », Eléonore Chinetti, Université Versailles-Saint Quentin.

16h15-16h45 : « Détermination définie en première mention et reconstruction d’une occurrence linguistique préconstruite », Catherine Filippi, Université de Rouen.

16h45-17h05 : discussion

Clôture du colloque.