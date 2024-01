Jean-Michel Durafour (éd.), Sites du film. Le cinéma et ses parages

Edité par Jean-Michel Durafour.

Textes de Vincent Amiel, Emmanuelle André, Jacques Aumont, Mireille Berton, Martine Beugnet, T. J. Demos, Jean-Michel Durafour, Térésa Faucon, Jennifer Fay, Antoine Gaudin, Sébastien Lefait, Marie Rebecchi, D. N. Rodowick, Pierre Rusch, Antonio Somaini, Peter Szendy, Benjamin Thomas, Luc Vancheri.

Le cinéma comme méthode d'investigation du visible et trajet dans la pensée théorique des images.

Les images ne sont pas des choses. Les images sont des sites. S'agissant de ces images particulières que sont les films, notre temps ne cesse de nous le rappeler en basculant et bousculant ce que nous en avons pensé jusque-là. Les films n'ont jamais autant bougé ni notre regard avec eux – à tel point que le cinéma est devenu pour beaucoup insituable, partout et nulle part, délayé dans une concentration horizontale des pratiques des films où son privilège historique a fini par s'éteindre. Il est même de moins en moins nécessaire pour qu'il y ait film que quelque chose soit filmé.

L'hypothèse de ce livre est que ces métamorphoses et ces nouvelles pratiques, pour relativement récentes qu'elles soient, témoignent moins d'une révolution historique qu'elles n'éclairent potentiellement n'importe quel film d'un effet de loupe épistémologique et spéculatif nous invitant tout aussi bien à sortir du cinéma au sens strict qu'à remonter aussi dans le passé de son histoire. Les films ne sont que des relations, des bretelles, des tournures et des détours, et le cinéma sera pris ici moins comme un objet d'étude que comme une méthode d'investigation du visible et un trajet dans la pensée théorique des images.

Jean-Michel Durafour est professeur des universités en Esthétique et théorie du cinéma à Aix-Marseille Université. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Cinéma et cristaux. Traité d'éconologie (Mimésis, 2018), Tchernobyliana. Esthétique et cosmologique de l'âge radioactif (Vrin, 2021) et, avec Emmanuelle André, Insectes, cinéma. Le visible qui palpite (Rouge profond, 2022). Il est le directeur des éditions Épousées par l'écorce.

Lire l'introduction sur le site de l'éditeur…