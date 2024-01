Theodor W. Adorno, Problèmes de la philosophie morale

Pendant le semestre d’été 1963, Adorno a dispensé un cours intitulé Problèmes de la philosophie morale. Il ne s’agissait nullement pour le philosophe de Francfort de prendre, selon ses propres mots, « la posture d’un gourou » en donnant des conseils à ceux qui auraient voulu mener une « vie juste », mais plutôt, comme les « femmes des ruines » de l’après-guerre, de considérer ce qui pouvait être « sauvé » des décombres de la philosophie morale pour que celle-ci ne fût pas abandonnée à sa dilution dans la culture.

Adorno engageait là une critique approfondie de la conception kantienne de la liberté en même temps qu’il répondait implicitement au négativisme, c’est-à-dire au pessimisme aporétique dont on lui avait souvent fait le reproche, par une élaboration du concept de résistance (Widerstand ).

Indissociable de l’effectivité de la liberté, la résistance « contre ce que le monde a fait de nous et veut faire de nous » découvre la force propre de la pensée critique : « la raison qui se donne à elle-même une figure dans le monde et la raison critique qui lui fait face ne sont pas une seule et même raison, comme Hegel voudrait nous le faire croire. » lit-on dans Problèmes de la philosophie morale.

La dialectique de la résistance contre la « vie fausse », qui innerve tout ce cours, permet de comprendre pourquoi Adorno est resté attaché à la philosophie morale au point d’avoir projeté d’en écrire une après la Théorie esthétique, et elle offre une entrée décisive dans le livre princeps de 1966, la Dialectique négative.

Lire un extrait…

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Adorno et la morale de Kant", par Paul Bernard-Nouraud (en ligne le 8 janvier 2024).

—

Table des matières

Première leçon

La philosophie morale comme discipline théorique. Sur la notion de pratique. La théorie comme résistance et « épreuve de réalité » ; contre le praticisme. Naïveté et réflexion. Sur le rapport de tension entre théorie et pratique. Spontanéité et résistance. Le moment irrationnel. Contre la moralité du particulier. L’éthique comme mauvaise conscience ; pour une morale de l’incompatibilité radicale avec l’expérience.



Deuxième leçon

Le « malaise dans la morale ». Sur le problème de l’éthos et de la personnalité. L’éthique n’est pas une détermination naturelle. Morale et crise sociale. Sociologie du caractère répressif. L’universel et le particulier. Plan du cours. Textes d’appui.



Troisième leçon

Les méthodes ad homines. Les cours : des essais de modélisation de la critique. Le double caractère de la raison chez Kant : théorie et pratique, théorie de la connaissance et métaphysique. Le problème de la liberté. Sur la théorie des antinomies. La dialectique. La « méthode sceptique » et sa différence avec le scepticisme.



Quatrième leçon

Caractère de l’antinomie. Causalité et liberté ; spontanéité. La thèse de la troisième antinomie. La preuve de la thèse. Sur le motif d’une causalité par liberté. L’antithèse.



Cinquième leçon

Le principe de causalité et la nécessité de l’antinomie. La dialectique chez Kant et Hegel. Le problème de la prima philosophia ; le moment premier. Causalité, loi et liberté. Extériorité du concept de causalité. La liberté comme donné. Synthèse : la causalité par liberté.



Sixième leçon

Double caractère de la philosophie kantienne ; l’un et le multiple. De nouveau : théorie et pratique. Sur la « théorie de la méthode » : 1. La nature de la raison. 2. Spéculation. 3. La domination de la nature et la liberté. 4. Déception quant à la question métaphysique. 5. Dissolution de l’indifférence philosophique. 6. L’idée de Dieu et le droit de la critique. 7. Primauté de la pratique.



Septième leçon

Théorie et pratique de la « théorie de la méthode ». Forme et contenu dans la philosophie pratique. La pratique comme exclusion de l’expérience ; la liberté comme raison. Le premier et le second ; la loi morale comme donné. L’indissolubilité des contradictions sociales ; optimisme bourgeois. Sur la possibilité de faire l’expérience de la loi morale.



Huitième leçon

L’indifférence de l’a priori et de l’expérience. Nécessité et universalité ; un « donné de second ordre ». Caractère contraignant de la morale empiriquement donnée. L’objection psychanalytique. L’éthique de l’état d’esprit. Retour de l’idée de téléologie ; le moment d’hétéronomie.



Neuvième leçon

Lois de la liberté. Principe d’interprétation : « éteindre l’intention ». Double caractère de la nature. La « rupture » de Kant ; refus et acceptation de l’hétéronome. Le moment d’absurdité. Dialectique historique de la moralité ; le « vieillissement de la vertu ».



Dixième leçon

Ce qu’il y a d’insupportable dans le dualisme de la loi et de la liberté ; la tradition protestante. Expérience de l’esprit et de la nature versus domination. Digression méthodologique : interprétation littérale contre histoire des idées. Kant : la philosophie morale par excellence. Formalisme et rigorisme.



Onzième leçon

Fondement rationnel de la morale : contre « l’éducation du coeur ». Le prince Hamlet. Le moment de la non-identité ; la contrainte d’un tiers. La raison comme pratique. Caractère limité de l’éthique kantienne ; calcul bourgeois et vertu du fonctionnaire. Ambivalence de l’immédiateté du bien. Autonomie et hétéronomie.



Douzième leçon

L’autodétermination. Pas de culte des valeurs. Le manque d’équilibre entre liberté et loi. Formalisme et contexte de la fonction sociale. Les écrits de philosophie morale de Kant. Sur la Fondation de la métaphysique des moeurs.



Treizième leçon

Digression sur la phénoménologie. La notion de volonté. La part psychologique : bonne et mauvaise volonté. Le devoir et le respect. Le moment répressif. La disparition de la liberté. Transition vers le problème de l’éthique de l’état d’esprit et de la responsabilité.



Quatorzième leçon

La répression de la pulsion comme habitus de la philosophie. Autoconservation et compensation. La fétichisation du renoncement. L’idée de l’humanité comme hypothèse. Le totalitarisme de la finalité. La raison comme fin en soi.



Quinzième leçon

L’éthique de l’état d’esprit chez Kant. Double position contre l’empirisme et la théologie. Différence par rapport à Platon : l’idéalisme de la raison. Pathos des débuts de la bourgeoisie et motif rousseauiste. Intériorité et misère allemande.



Seizième leçon

Le moment dialectique de la morale. Digression : Le Canard Sauvage d’Ibsen. La conscience : une « histoire infecte ». Explication : l’implication dans l’existant. Critique de l’abolition de la morale chez Hegel.



Dix-septième leçon

Résistance contre la vie fausse. Vulnérabilité à l’égard des images-écrans du mal. Contre la critique nietzschéenne de la morale. L’aporie morale comme crise de l’individualisme ; transition entre critique et conscience politique.



Postface de l’éditeur.