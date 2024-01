Le peintre Philippe Thibaut en dialogue avec l’historienne de l’art Marie-Domitille Porcheron (Séminaire général de critique génétique de l'ITEM, ENS/CNRS, Paris)

Séminaire général de critique génétique de l'ITEM (ENS/CNRS)

Le peintre Philippe Thibaut en dialogue avec l’historienne de l’art Marie-Domitille Porcheron (Université de Picardie)

Mardi 16 janvier 2024

17h00-19h00

École normale supérieure, 29 rue d'Ulm 75005 Paris. Salle Paul Langevin

Philippe Thibaut est peintre. Il vit et travaille près d’Amiens. Né en Juillet 1954 à Béziers (Hérault, il est diplômé en 1986 de l’École Régionale Supérieure d’Expression Plastique (E.R.S.E.P.) de Montpellier après des études aux Écoles des Beaux-Arts de Sète puis d’Aix-en-Provence.

Sa peinture oscille entre la figuration du corps et l’émergence de la surface picturale dans l’éclat intense et profond de la couleur lumineuse du sud de la France d’abord, nimbée des gris nuancés de la Somme ensuite.

Du corps libre et joyeux ou bien étreint ou souffrant, il figure les mouvements, les transformations, les postures en évoquant, en invitant, les grands maîtres : Dürer, Pollaiuolo, Michel-Ange, Rubens, Rembrandt ou Delacroix… Parallèlement et conjointement il peint des motifs immobiles, des vues fixes qu’il a de ses ateliers sur les grands monuments de l’architecture : tours, cathédrales… Sa pratique quotidienne – obsessionnelle presque – du paysage (collines, jardin, arbres, plages) comme de l’autoportrait, étudie heure par heure, jour après jour, saison après saison, les variations que lui impriment la couleur et la fuite du temps.

Il peint depuis 1997 sur un matériau « pauvre », le carton, qu’il déchire souvent afin d’en ôter tout l’inutile.

—

Marie-Domitille Porcheron est historienne de l’art. En instaurant avec le peintre un dialogue qui croise genèse de ses créations picturales et histoire de l’art, elle tente d’en faire surgir l’aspect si singulier.