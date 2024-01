Des pans entiers de l’histoire littéraire semblent devoir provoquer désormais l’incompréhension, sinon la révolte. Peut-on entretenir avec les textes un rapport qui échappe à l’alternative simpliste de la condamnation indignée ou de l’approbation pleine et entière ? Dans son cours au Collège de France, Wiliam Marx se demandera comment lire, et s'il est possible de forger, en mobilisant la très longue histoire des pratiques d'interprétation, des modes de lecture vraiment émancipateurs : la catharsis, l’allégorie, la philologie, la bienveillance, l’admiration (Harold Bloom), l’épiphanie (Hans Ulrich Gumbrecht) ou bien le plaisir, au sens que lui donnait Roland Barthes. Le séminaire illustrera la réflexion menée dans le cours en donnant la parole à différents praticiens ou théoriciens de la lecture et de l’interprétation.