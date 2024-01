Cécile Bastidon-Gilles, Laure Lévêque, Nicolas Huchet, Valérie Michel-Fauré (dir.), Les routes de l’information de Rome à Internet. Flux, croisées, ornières

À la croisée des routes, la connectivité est constitutive de l’espace méditerranéen et de la manière de le penser. Dans une perspective historique embrassant deux millénaires, le présent volume explore ces routes, matérielles et immatérielles, depuis l’acte fondateur de la Méditerranée institutionnelle par l’expansion des ramifications de l’Empire romain, jamais complètement effacée par la superposition des strates d’intégration et de désintégration successives ; jusqu’au développement des routes contemporaines de l’information.

Les routes sont aussi méthode. Le champ d’application des modèles de graphes est large, depuis la transmission des chocs économiques et financiers, jusqu’à la formation et au renouvellement de l’opinion dominante et aux transitions institutionnelles dont ce renouvellement s’accompagne, en passant par l’élaboration du droit. Les contributions de la première partie du présent volume offrent une perspective de la capacité de ces modèles à aborder les dynamiques méditerranéennes, qui se prêtent mal à l’abstraction d’un développement unilinéaire et cumulatif.

En même temps que méthodes, les routes, et en particulier celles inscrites dans l’histoire longue comme constitutives du patrimoine méditerranéen archéologique et architectural, sont ici sujet. Routes qu’il s’agit de révéler, au sens photographique du terme, que le passage du temps les ait effacées au regard, ou que leur visibilité toujours apparente ne suffise pas à en restituer la pleine dimension patrimoniale. En ce sens, la seconde partie du présent volume s’inscrit pleinement dans la dynamique de renouvellement des approches croisées du patrimoine et du développement local.

Table des matières

Avant-propos

Cécile Bastidon

DYNAMIQUES, RÉSEAUX ET CANAUX DE TRANSMISSION

Focales des globalisations économiques, de l’instantané au temps long et au décentrage spatial : une revue de littératures

Cécile Bastidon

Un indicateur de la marche vers le développement dans les pays en voie de développement : l’effet de la corruption sur la croissance économique

Giscard Assoumou-Ella, Adama Ba

Connectivité et centralité : la structure du réseau maritime méditerranéen

Victor Petroff, Gabriel F. de Oliveira

Manager les nouvelles routes interterritoriales de l’intelligence collective

Delphine van Hoorebeke, Pierre Piré-Lechalard

LES VOIES DU PATRIMOINE

Lungo la via Appia nel Lazio antico: tre casi di studio tra Roma, Colli Albani e Terracina

Ilaria Bruni, Santino Alessandro Cugno, Francesca Diosono

Por una ruta de los Paisajes Vinícolas de la Layetania romana (El Maresme). Memoria, historia e identidad local

Oriol Olesti Vila

Un parcours de découverte dans un espace géohistorique préservé : autour de l’étang de Vendres (Hérault, France)

Monique Clavel-Lévêque, Guy Diaz, Richard Vassakos

La construction d’une route touristique nocturne par la lumière. Le cas de valladolid

Emanuele Giordano