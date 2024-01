Ewa Tartakowsky (dir.), School Historical Knowledge in Europe · Savoirs scolaires et historiens en Europe. Transnational circulations and debates.Circulations et débats transnationaux

Le présent ouvrage vise à réexaminer les usages pédagogiques du passé à l’aune de leurs circulations, transferts et adaptations. A partir d’une réflexion sur les différentes échelles d’analyse, il interroge ces usages – à l’école et dans les activités périscolaires en Europe – mis en lumière par les mouvements de circulations régionaux, nationaux, trans et internationaux. Quelles logiques institutionnelles ou professionnelles soutiennent ce phénomène ? Quelles relations produisent-elles au contact de la subjectivité des acteurs qu’elles impliquent ?

Ce questionnement introduit à l’analyse d’instruments et de dispositifs éducatifs divers : ceux développés par des institutions européennes, comme le Conseil de l’Europe, par les Écoles européennes, mais également des manuels transnationaux, des commissions binationales ou multilatérales d’évaluation de manuels scolaires d’histoire, des pratiques d’échanges scolaires, celles de l’enseignement de la Shoah comme paradigme d’enseignement civique.

Pluridisciplinaire, ce volume analyse les processus à l’oeuvre au sein d’une trame de contradictions, souvent instable, tissée de dialogues, de négociations, de transpositions ou de co-constructions des savoirs historiens transmis. Ce faisant, il met à jour des dynamiques qui, bien que participant d’une certaine homogénéisation des pratiques éducatives dont la portée effective en termes de réconciliation nécessite d’être interrogée, s’opposent de fait aux discours nationalistes exclusifs particulièrement en vogue dans la période actuelle.

Table des matières

Remerciements

Introduction

Usages du passé en Europe, acteurs et dynamiques des circulations transnationales

Ewa Tartakowsky

I – EUROPEAN CONSTRUCTIONS OF SCHOOL HISTORICAL KNOWLEDGE

CONSTRUCTIONS EUROPÉENNES DES SAVOIRS HISTORIENS À L’ÉCOLE

Quel enseignement de l’histoire pour l’Europe ? Les travaux du Conseil de l’Europe

Patrick Garcia

Définition, enjeux et limites du nationalisme méthodologique : le cas de l’histoire enseignée dans les Écoles européennes

Mathieu Kroon Gutiérrez

Teaching the history of the Shoah in Germany: practical appropriations of the National-Socialist past by adolescents

Alexandra Oeser

Éducation aux valeurs et « européanisation » des mémoires : une trajectoire suédoise (1997-2020)

Piero S. Colla

II – MULTILATERAL NEGOTIATIONS : RECONCILIATION AND COMMON IDENTITIES

NÉGOCIATIONS MULTILATÉRALES : RÉCONCILIATION ET IDENTITÉS COMMUNES

The role of textbook dialogue in the reconciliation processes after the Second World War until the beginning of the 21st century: France-Germany-Poland

Igor Kakolewski

Quel passé pour l’avenir des Balkans ? Un retour d’expérience sur le Joint history project

Dubravka Stojanovic

Le manuel commun d’histoire turcique, un narratif des origines partagées

Aurélie Stern

III – NATIONAL AND REGIONAL CONTEXTS AT A TIME OF INTERNATIONAL CIRCULATIONS OF PEDAGOGICAL PRACTICES

CONTEXTES NATIONAUX ET RÉGIONAUX À L’ÈRE DES CIRCULATIONS INTERNATIONALES DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES

Border walls in history education: foreign historiographies in Soviet and Post-Soviet Russian school history textbooks

Olga Konkka

Felt history: melodrama and affect in educating about the past. The case of the contemporary Polish historical cinema

Elzbieta Durys

Forging public memory. Historical narratives in Yugoslav and post-Yugoslav schoolbooks

Tea SindbÆk Andersen

L’histoire scolaire en Suisse romande, circulations transcantonales, transnationales et poids du passé. L’exemple du rôle des autorités suisses durant la Seconde Guerre mondiale

Aurélie De Mestral

Quelques projets internationaux dans une école polonaise Contributrices et contributeurs

Wieslawa Araszkiewicz

Coopération internationale comme « bonne pratique » d’enseignement d’histoire

Agnieszka Jaczynska