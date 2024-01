Françoise Waquet (dir.), Paroles ailées, lectures en public d'oeuvres littéraires (XVIe-XXIe siècle)

Faire une lecture de poésie, lire une œuvre lors d’un festival ou dans l’intimité d’un groupe d’amis, c’est là aujourd’hui une pratique banale et, pour autant, guère explorée dans son ampleur, sa portée, son passé.

Objectiver ce phénomène culturel, retracer son histoire de la Renaissance à nos jours, décrire les multiples espaces de lectures, saisir des arts de faire dans leur diversité de styles, analyser les opinions, les réactions, les émotions de ceux qui lisent aussi bien que de ceux qui écoutent, tels ont été les objectifs des études qui, dues à des spécialistes de la littérature, à des historiens et à des ethnologues, sont rassemblées dans ce volume.

Au fil des articles se révèle, dans la civilisation de l’écrit, un paysage oral de la littérature, faite et en devenir, où la parole vive joue non seulement dans la circulation et l’appropriation des œuvres, mais aussi dans les modalités de l’écriture littéraire elle-même. Ainsi, lire à haute voix pour autrui, c’est emmener au-delà du texte, pour mieux y revenir.

—

Françoise Waquet, Un paysage oral de la littérature

Première partie - Variations

Reinhart Meyer-Kalkus, De Klopstock au poetry slam : la déclamation littéraire en Allemagne, du xviiie au xxie siècle

Flavia Crisanti, Lire à haute voix dans l’Italie du xxie siècle : un genre, des formes, des fonctions

Deuxième partie - Institutions

Jean-Marie Privat, L’Heure du conte. Paris, 1924-1939. Lire en bibliothèque à des enfants

Abigail Lang & Jean-François Puff, Animer, rechercher, confronter les pratiques poétiques. Les lectures à l’A.R.C. organisées par Emmanuel Hocquard (1977-1990)

Isabelle Diu, Que la voix résonne et que l’œil écoute : la littérature en bibliothèque entre oralité et visualité

Troisième partie - Représentations

Georges Forestier, Lectures sur la scène théâtrale, xviie siècle

Vincent Laisney & Michel Murat, Scénographie de la lecture au xixe siècle

Sylvie Sagnes, Lecteurs en scène. Ethnographie de la course toulousaine autour des mots

Quatrième partie - Modalisations

Brian Richardson, Lire et chanter les œuvres littéraires dans l’Italie de la Renaissance

Mary Helen Dupree, Lecture littéraire et mise en scène de la voix en Allemagne autour de 1800. Théorie et pratique

Céline Pardo, Inventer des arts de lire la littérature : lectures radiophoniques en France, de 1940 à nos jours

Ouverture

Michel Murat, Un tournant oral des études littéraires

Bibliographie sélective

Index

Les auteurs