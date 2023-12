Carmontelle, Proverbes (éd. Sylvain Ledda & Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval)

Carmontelle

Proverbes

Edition scientifique de Sylvain Ledda et Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval

Paris, Société des Textes Français Modernes, 2023

Carmontelle, dessinateur, architecte, ordonnateur de fêtes privées, inventeur de la lanterne magique, concepteur du parc Monceau, est l’auteur à succès de proverbes dramatiques qui peignent la société d’Ancien Régime et ont influencé l’histoire culturelle et le théâtre des XVIIIe et XIXe siècles.

Table des matières…

Bibliographie…