Édouard Glissant, La Terre magnétique. Les errances de Rapa Nui, l'île de Pâques

Préface inédite de Patrick Chamoiseau

Affaibli et incapable de se déplacer, Édouard Glissant, à qui l’on commande un récit sur l’île de Pâques, demande à sa femme de s’y rendre. Elle collecte sur place toutes les informations qui lui permettront d’écrire et lui livre ses impressions personnelles. Cet ouvrage singulier à quatre mains est étonnant, l’écrivain réussit à saisir l’île comme personne, avec lucidité et sensibilité. Son écriture poétique nous invite à la rencontre de la terre mystérieuse des Moaï, où les mots effleurent le mystère sans jamais le percer.

« Ce texte indique tout le mystère d’un peuple dans le mystère d’une île, l’aura du magnétisme et le mystère des océans » — Patrick Chamoiseau

Édouard Glissant (1928-2011) est poète, philosophe et écrivain martiniquais. Il est l’initiateur d’idées nouvelles sur la créolisation des cultures, le jeu des identités et la « Poétique de la Relation » qui se sont largement répandues dans le monde.