Franck Favier, Vincent Haegele (dir.), Traîtres. Nouvelle histoire de l'infamie

L’histoire regorge d’exemples plus ou moins édifiants, qu’ils soient individuels ou d’ordre collectif, d’actes de trahison. Plus d’un événement marquant a en effet pu être occasionné par la décision d’un personnage ou de son entourage de changer de camp, ou de refuser d’obéir. Parfois la trahison est devenue, avec le recul du temps, un acte de bravoure… Toujours elle éclaire un caractère, met en valeur une faiblesse très humaine ou exprime un sentiment blessé. En bousculant l’ordre social, la trahison est un geste fort et, d’une certaine manière, un sacrifice personnel qui demeure complexe à comprendre.

Pour tenter, justement, de saisir les enjeux que soulève la question de la trahison, les auteurs de ce livre original sur un sujet d’ordinaire abordé de manière caricaturale font le portrait d’une quinzaine de grands « traîtres » du XVe au XXe siècle. Ils dessinent ainsi une nouvelle histoire de l’infamie à travers les vies de ces hommes et femmes hauts-en-couleur dont les aventures parfois rocambolesques trouvent une conclusion souvent tragique.

—

"Si le traître n’existait pas, il faudrait l’inventer", par Alain Chauvot…