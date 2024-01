Avec nos meilleurs vœux !

Toute l'équipe Fabula souhaite à ses lecteurs une année 2024 riche en lectures, comme en idées et échanges, mais aussi en émotions intellectuelles.

Tout au long de sa vingt-cinquième année de plein exercice, le site poursuivra sa (lente) mue. Parmi les améliorations récemment apportées, rappelons la possibilité pour chacun d'annoncer puis gérer les annonces de ses événements et parutions, de créer un compte personnel pour optimiser son usage des différentes rubriques, s'abonner aux différents fils d'informations ou aux billets affichés sur les trois pages d'accueil que compte désormais le site, mais aussi de créer ses propres alertes, ainsi que le nouveau moteur de recherches qui permet des fouilles en profondeur par intervalles de dates et rubriques, ainsi qu'un ludique outil d'analyse des tendances.

Signalons surtout que nos deux revues Fabula-LhT : littérature, histoire, théorie et Acta fabula sont désormais indexées dans plusieurs bases internationales de référencement, et qu'elles bénéficient enfin de DOI (Digital Object Identifier) ; chacun des articles est également téléchargeable au format PDF depuis le site de la revue. Il en ira de même dans quelques semaines pour les articles et sommaires nos quatre collections de Colloques en ligne. Ceux de nos visiteurs qui sont aussi des auteurs sont invités à faire usage de ses nouvelles opportunités pour mieux faire connaître leurs textes.