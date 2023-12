Emmanuel Bove, Une fugue

La jeune Louise Assolant, dix-sept ans, entre un beau jour dans le cabinet de Me Agostini pour lui avouer, éperdue, qu’elle a commis un vol, s’est fait prendre et depuis trois jours erre dans Paris, incapable de regagner le cossu foyer de ses parents. MeAgostini, qui en a vu d’autres, se dispose à la ramener chez elle et à arranger l’affaire, quand la jeune fille lui fausse compagnie et s’enfuit de nouveau.

Pourquoi une peur pareille ? Quelles absurdités s’est-elle mises en tête ? La course-poursuite qui va s’ensuivre nous fera croiser le chemin d’une virago quinquagénaire, d’une camarade de classe dubitative, de parents éplorés, d’un chef de cabinet précautionneux et d’un garçon de café bien mal intentionné.