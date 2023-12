Bombara Daniela, Patat Ellen (dir,) Epifanie entomologiche. Gli insetti nella cultura italiana

Ce volume aborde le thème de la relation complexe et souvent contradictoire entre l'homme et les insectes, et ses réfractions et réécritures dans la sphère littéraire : si, en effet, les insectes sont parfois invisibles, et leur présence semble n'avoir aucun impact sur l'existence et les sociétés humaines, dans d'autres cas, au contraire, ils constituent une véritable menace apocalyptique, inquiétante et perturbante, avec des composantes d'horreur ; ou, encore, ils peuvent s'élever au rang de modèle d'industrie et de société parfaite. Le livre présente deux sections thématiques : Entomologies littéraires et Proliférations entomologiques dans les autres arts : musique, théâtre, cinéma et jeux vidéo.

En parlant des insectes, nous parlons aussi des écrivains d'une manière nouvelle, découvrant souvent des aspects jusqu'alors moins considérés ou connus de leur poétique. Dante, Boccaccio, Rucellai, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, Domenico Tempio, Guido Gozzano, Paola Masino, Carlo Emilio Gadda, Vincenzo Cardarelli, Luciano Bianciardi, Dino Buzzati, Italo Calvino, Mario Rigoni Stern, Franco Scaldati, Carlo Collodi et Jasmin Vardimon, Silvia Colasanti et Pierluigi Pier'Alli, Dario Argento, sont les écrivains et réalisateurs abordés par les auteurs de ce volume, qui va de la littérature médiévale au cinéma contemporain et aux jeux vidéo, sans oublier les aspects les plus captivants de la dimension musicale.

Essais de : Eric C. Brown, Dusica Todorovic, Leonardo Canova, Rinaldo Nicoli Aldini, Roberta Maugeri, Michele Comelli, Patrizia Bettella, Chiel Monzone, Ellen Patat, Marianna Nespoli, Salvatore Pugliese, Luca Danti, Remo Castellini, Diego Varini, Elisabetta Convento, Davide Italia, Cristiano Bedin, Daniela Bombara, Stefania La Vaccara, Armando Rotondi, Roberto Russi, David El Kenz, Francesco Toniolo.

—

Daniela Bombara s'intéresse à la littérature italienne du XIXe et du début du XXe siècle, à la littérature féminine et aux relations entre les formes littéraires et musicales. Elle a publié dans des revues internationales et auprès d'associations prestigieuses : California Italian Studies Journal, Forum Italicum, Cornell Institute for European Studies, Pirandello Society of America.

Ellen Patat enseigne à l'université d'Istanbul. Ses recherches portent sur les voyages et la littérature contemporaine, tant en italien qu'en anglais, avec une attention particulière pour la relation entre la formation de l'identité et la dimension spatiale. Ses autres domaines d'intérêt sont les études de traduction et l'enseignement des langues étrangères. Il a publié des articles dans des revues nationales et internationales.