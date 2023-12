Collectif, Amazones et femmes sauvages de la littérature médiévale à l’imaginaire contemporain, Elise d'Inca (dir.), Florie Maurin (dir.)

Collectif, Amazones et femmes sauvages de la littérature médiévale à l’imaginaire contemporain

Direction de Elise d'Inca et Florie Maurin

Paris, Classiques Garnier, Rencontres, 2023

Figures féminines mythiques qui traversent les siècles, l’Amazone et la femme sauvage ont bien des liens qu’il s’agit d’examiner. Le présent ouvrage vise à interroger leurs évolutions et leurs reconfigurations, à travers des contextes littéraires et artistiques pluriels depuis le Moyen Âge.

Table des matières