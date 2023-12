Gérard Cartier, Le Voyage intérieur

Librement inspiré par Le Tour de France de deux enfants – mais aussi par Le Dépaysement de Jean-Christophe Bailly – Le Voyage intérieur propose un fascinant périple à travers la France d’aujourd’hui : un itinéraire région par région dont les poèmes sont autant d’étapes et où les échos littéraires et historiques se mêlent aux éclats de la vie quotidienne, aux paysages urbains, aux mutations discernables comme aux données immuables du présent. Ces documentaires relèvent pourtant moins du strict reportage que d’une plongée attentive dans la mémoire plus secrète des lieux qu’ils traversent et dont ils ramènent des images à la fois tangibles et souvent plus insaisissables – comme à la croisée de chemins invisibles, dans les strates du temps : poème inscrit dans l’Histoire, mais troublé de bout en bout par la vertu d’un sentiment géographique qui en est la source lumineuse et cachée.

Ingénieur de formation, le poète Gérard Cartier, qui a exercé son métier sur de gros chantiers (tels le tunnel sous la Manche ou la liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin), ne saurait séparer une méthodologie propre à la science de sa conception de la poésie, ce qui donne à son écriture une profonde originalité. Le voyage intérieur l’illustre une fois de plus et se révèle difficilement classable, même s’il s’inspire, par certains aspects, de la poésie documentaire de Blaise Cendrars et du Dépaysement de Jean-Christophe Bailly.