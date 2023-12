Les Bonnes - Matériau. L'Institut Grotowski de Wroclaw à Paris du 9 au 13 janvier 2024

Le Théâtre l'Échangeur accueille l’Institut Grotowski de Wroclaw (Pologne) en janvier 2024 pour 5 représentations du spectacle

LES BONNES – MATÉRIAU

sous la direction de Jaroslaw Fret

Textes extraits de Les Bonnes de Jean Genet, Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon, Je meurs comme un pays de Dimitris Dimitriadis & Medeamaterial de Heiner Müller

Avec Marie Suze Jean Baptiste, Katya Egorova, Elisa Guarraggi, Aleksandra Kugacz-Semerci, Monika Wachowicz, Marie Walker, Gey Pin Ang

DU MARDI 9 AU SAMEDI 13 JANVIER 2024

20h30 DU MARDI AU VENDREDI | 18h00 SAMEDI

https://lechangeur.org/programmation/spectacles/les-bonnes-materiau

Sept femmes venant de différents endroits du monde (Haïti, Chine, Russie, Kurdistan, Pologne), enfermées dans un abri pour réfugiés, tentent de « partager » leur identité cachée à travers une suite incessante de jeux, révélations et performances.

La question de l’identité devient progressivement secondaire - l’essentiel est la dignité. Maintenant !

En 1970, lors du festival « Théâtre et rituel », à Shiraz (Iran), Jerzy Grotowski déclarant qu’il ne dirigerait plus de représentation théâtrale, salua le génie de Genet, sa vision progressiste et son écriture qu’il considérait porteuse de « la parole du genre humain ».

Près d’un demi-siècle après la création du chef-d'œuvre de Jean Genet, l’inspiration a conduit l’Institut Grotowski aux Bonnes et à porter la voix du rejet de la déshumanisation avec un groupes d’interprètes internationales.

Des extraits du Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon, de Je meurs comme un pays de Dimitris Dimitriadis et de Medeamaterial de Heiner Müller accompagnent le texte original de Jean Genet.

Les chants traditionnels interprétés en direct sont le noyau dramatique de cette séance performative.

Durée estimée 50 min | Dès 16 ans

Réservation : reservation@lechangeur.org ou 01 43 62 71 20

https://billetterie-lechangeur.mapado.com/event/217127-les-bonnes-materiau



ET AUSSI, AUTOUR DU SPECTACLE > GO AND DON’T COME BACK AGAIN

Veillée / hommage pour le 25è anniversaire de la mort de Jerzy Grotowski et projection d’un film sur la dernière performance dirigée par Grotowski : Apocalypsis cum figuris après la représentation du samedi 13

THÉÂTRE L’ÉCHANGEUR - CIE PUBLIC CHÉRI

59 avenue Général du Gaulle - 93170 BAGNOLET