Poste doctoral en philosophie à l'Université de Fribourg

Poste doctoral en philosophie (2024-26) – Université de Fribourg

Critique de la raison surplombante. La vue d’en haut en philosophie

Les technologies aéroportées, telles que l’aviation, les drones et les satellites, sont devenues de puissants outils de représentation, de planification, de contrôle et de gouvernance de l’espace. Financé par le Fonds National Suisse, le projet SINERGIA Aerial Spatial Revolution constitue la première enquête systématique et interdisciplinaire sur l’histoire et l’impact de la révolution aérospatiale advenue depuis le début du XXe siècle. Projet réunissant les universités de Fribourg, la SUPSI, l'Académie d'architecture de Mendrisio (USI) et l'Architekturwerkstatt OST (Haute école spécialisée de Suisse orientale), il met en réseau des expert∙e∙s en esthétique, urbanisme et architecture, études visuelles et en philosophie politique. L’Université de Fribourg contribuera avec une équipe de recherche (« Aerovision ») analysant la phénoménologie du regard vertical et les implications esthétiques de la révolution spatiale provoquée par l’essor des médias aéroportés.

Un poste de doctorat financé à 100 % a pour but d’étudier la métaphore de la « vue d’en haut » en philosophie, depuis l’Antiquité jusqu’à la pensée contemporaine. À ce jour, on ne dispose encore d’aucune étude approfondie de cette métaphore cognitive, associée à l’objectivité, à l’élévation spirituelle et au détachement. Le projet permettra à un∙e doctorant∙e de réaliser sa thèse au sein d’une équipe motivée, et de participer aux débats contemporains autour de la « vision de nulle part », de la cognition incarnée et du perspectivisme.

Exigences :

- Master en philosophie.

- Excellente maîtrise soit du français soit de l’allemand, et une connaissance au moins passive de l’autre langue. Très bonnes connaissances en anglais. (Des rudiments d’italiens sont un plus.)

Responsabilités :

- Rédaction d’une thèse de doctorat (en français, allemand ou anglais) sous la direction du Prof. Emmanuel Alloa sur le thème « Critique de la raison surplombante. La vue d’en haut en philosophie »

- Contribuer au projet Sinergia ASR (aerialspatialrevolution.ch) et aux activités scientifiques autour de la Chaire d'esthétique et de philosophie de l'art.

Durée de l’engagement :

1er avril 2024 -- 31 mars 2026.

Délai : Les candidatures reçues avant le 16 janvier 2024 seront examinées dans leur intégralité.

Candidatures composées de :

1. lettre de motivation

2. curriculum vitae

3. une première ébauche de la thèse envisagée sur le thème "Critique de la raison surplombante. La vue d'en haut en philosophie"

4. un échantillon de textes antérieurs (thèse de master ou autre publication)

5. deux lettres de recommandation.

À envoyer sous forme électronique à Mme Stephanie Niklaus (stephanie.niklaus@unifr.ch)