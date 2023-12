Guillaume Frantzwa, L'image de la puissance

Comment le Quai d’Orsay déploie l’aura du pays des Lumières à l’étranger. Le phare de notre politique culturelle.

Le prestige et la richesse de la culture française sont indéniables. Mais au début du XXe siècle, cet acquis est remis en question par plusieurs événements – notamment par la Première Guerre mondiale, qui va de pair avec les affrontements de propagande des divers ennemis en présence. Dès lors, élaborer une stratégie pour soutenir et renforcer le rayonnement culturel de la France sur l’échiquier international semble plus que jamais indispensable.

Se reposant sur des structures naissantes à la Belle Époque, les pouvoirs publics et les acteurs privés se lancent alors dans une vaste entreprise : construire, à l’étranger, des réseaux et techniques valorisant la civilisation et les valeurs du pays des Lumières. Cela passe par la création d’instituts français (Institut de Florence) et de centres de recherche (la Maison franco-japonaise), ou encore par la délocalisation de musées (le Louvre d’Abu Dhabi) et l’organisation de tournées d’institutions (Opéra de Paris, Comédie-Française, etc.). Ces actions permettent la circulation et la diffusion hors de nos frontières d’œuvres dans des domaines variés tels que la musique, le cinéma, le spectacle vivant, le livre, la mode, le design, ou encore le jeu vidéo. Tout au long du XXe siècle, et encore aujourd’hui, le ministère des Affaires étrangères coordonne une grande partie de ces efforts et, partant, renforce l’attractivité de la France.

Richement illustré grâce aux archives du Quai d’Orsay, cet ouvrage revient sur un siècle de soft power à la française en retraçant les grandes étapes qui ont permis l’émergence puis l’enracinement d’une diplomatie culturelle devenu le joyau de la politique extérieure de notre pays.