Bernard Andrieu, Nudités. Philosophie des naturismes

Paradoxalement interdite sur les réseaux sociaux alors qu’elle domine le consumérisme pornographique, l’expérience de la nudité reste taboue dans la sphère publique. Seuls des actes de revendications politiques, des manifestations de genre contre la domination masculine et des images artistiques demeurent acceptables. Cet essai explore les présupposés, les valeurs, les pratiques de la nudité au sein de la société contemporaine. Il développe le droit à la nudité dans le respect de chacune et de chacun : l’exigence de la beauté, du contact avec la nature et du respect de l’intégrité de la personne font de la nudité une écologie corporelle.

