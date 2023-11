Une terre et des livres

Avec l’intensification des violences faites aux populations civiles israéliennes et palestiniennes, l’espoir d’une paix juste et durable s’est enfui, sans doute pour longtemps… Mais les romanciers, les poètes, les chercheurs ont toujours continué à écrire, parfois même à dialoguer, d’un côté et de l’autre de la barrière que les acteurs politiques et militaires se sont évertués à dresser entre les peuples et les histoires de cette terre. Le site En attendant Nadeau rassemble ses archives sur les littératures israëliennes et palestiniennes en un dossier spécial, qui sera augmenté au fil des semaines à venir de nouvelles lectures.

(Illustr. : Sans titre © CC BY 2.0/zaphad1/Flickr)