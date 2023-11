Rémi Brague, Sauver ?

Qui ne parle pas aujourd’hui de sauver ? Qui n’a pas quelque chose à sauver ? Une planète, une civilisation, un pays, si ce n’est l’Homme lui-même ? Sauver, est-ce seulement sauvegarder, maintenir en l’état, au risque de garder pour soi ce qu’il faudrait diffuser, voire de tuer et d’embaumer ce qu’on voudrait conserver vivant ? Ou plutôt le ramener à sa vérité, au prix de révisions radicales, voire déchirantes ? Comment sauver, si l’on ne veut pas se contenter d’un salut à la sauvette ? Et qui peut le faire ? Nous faut-il un Dieu, connu ou inconnu ? Ou une race, une classe, une religion auxquelles appartient l’avenir ? Ou encore un homme providentiel ?

Autant de questions d’une brûlante actualité. Pour y répondre, et déjà pour les poser correctement, ce livre fait appel à une vingtaine de personnalités de diverses disciplines. Riches de leur savoir, de leur expérience et de leur réflexion, elles proposent une méditation sobre, équilibrée, loin des paniques hystériques, des slogans hâtifs et des remèdes miracles.