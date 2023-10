Mohamed Khaïry, Nocturnes égyptiens. Poésies complètes

Mohamed Khaïry (1890-1935) est un poète égyptien francophone. Ses recueils parus chez Bernard Grasset entre 1923 et 1926 (Les Batailles intérieures, Les Rêves évanescents, Essors et vertiges, En marge de Tout-Ankh-Amon, Exaltation et Langage des âmes) reçurent un accueil enthousiaste de la part de la critique de l’époque, en pleine vogue d’égyptomanie après la découverte de la tombe de Toutânkhamon en 1922.

Cette réédition de ses poésies complètes, par-delà son intérêt historique et la beauté de vers ciselés à la manière parnassienne – performance d’un écrivain né au Caire à une époque où le français était la langue des élites égyptiennes –, permet de redécouvrir une œuvre originale qui explore l’idée de communion universelle des esprits, notamment avec les âmes défuntes, ainsi que l’union avec le divin. La nuit se présente comme le moment privilégié de cette rencontre et de cette ascension vers l’idéal, dans un style parfois obscur qui, éclairé par la réflexion, « réserve un sens plus riche à qui prend la peine de l’examiner avec attention », révélant ainsi « l’ombre lente et frangée du mystère des choses ».

Sommaire

Présentation

La francophonie en Égypte

Vie du poète

Causes du succès puis de l’oubli

Poète obscur et lumineux de la nuit

Notes sur la présente édition

Remerciements



Les Batailles intérieures

Les Rêves évanescents

Essors et vertiges

En marge de Tout-Ankh-Amon

Exaltation

Langage des âmes

Annexe I : Les amours du poète Khairy, par Ahmed Rassim

Annexe II : Réception critique

Bibliographie

1) Ouvrages de Mohamed Khaïry

a) Recueils de poésies

b) Poèmes parus dans la presse

2) Articles dans la presse de l’époque sur Mohamed Khaïry

3) Bibliographie critique

4) Autres ouvrages et articles cités