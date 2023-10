Simona Jișa, Melanie Schneider (dir.), À vélo, en auto, en train. L’imaginaire de la mobilité terrestre dans les littératures francophones

L’être humain, dans son hypostase d’homo viator, s’est depuis toujours approprié le monde qui l’entoure à travers la mobilité sous toutes ses formes (voyage, migration, errance, fuite, tourisme, etc.). Le présent recueil rassemble des contributions critiques qui s’inscrivent dans le champ des études de mobilité (mobility studies), se penchant sur trois pratiques de mobilité abordée dans un large contexte historique et géographique : à vélo, en voiture et en train. La question centrale est de savoir comment les formes terrestres de mobilité nourrissent les textes littéraires dans des études de cas individuelles.

Table des matières

Petite introduction à la mobilité en littérature

Adrien Frenay, « des machines ou l’on produit des fictions » : quatre fonctions des mobilités littéraires

Yousra Chairi, L’imaginaire de la mobilité ferroviaire dans Fils du Sheol : entre la vie et la mort

Delphine Delga, Maylis de Kerangal, « Mustang » : une « poéthique » de la mobilité

Melanie Schneider, Nous ne faisons que tourner en rond. Sur la circularité de la locomotion automobile dans L’homme descend de la voiture de Pierre Patrolin

Nicolas Gony, « D’abord c’est beau, c’est poétique, par soi-même, cet engin » : la bicyclette dans la poétique de Charles-Albert Cingria

Maria Simota, Voyager à vélo au Moyen-Orient. L’expérience de la mobilité chez Sylvain Tesson

Jimmy Thibeault, Survivre au crash : la quête de sens dans Françoise en dernier de Daniel Grenier

