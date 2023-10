Imed Ben Salah (dir.), L'Olivier patrimoine culturel

Fidèle à ses traditions de publication, l'association Tazammourt publie les actes de la seconde édition de son colloque international ''L'olivier patrimoine culturel'' organisé à La Manouba en Tunisie le 16 et 17 décembre 2021. Présenté par Imed Ben Salah, cet ouvrage collectif est composé de 23 articles en deux langues (arabes et français), et touchant les quatre centres d'intérêts du colloque : 1 - L’olivier un patrimoine culturel partagé de la Méditerranée et de l’humanité. 2 - L’olivier à travers l’histoire. 3 - L’olivier un patrimoine culturel immatériel. 4 - Visibilité esthétique de l'olivier.