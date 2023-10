François Rivière, Arthur Conan Doyle. L'histoire extraordinaire du créateur de Sherlock Holmes

Qui n’a jamais entendu parler d’Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes ? Et pourtant on ne sait pas grand-chose de la vie d’un des auteurs les plus populaires de la littérature des deux derniers siècles.

Dans cette première biographie en français, François Rivière nous emmène à la découverte d’un écrivain qui a noué une relation complexe à son héros. On découvre une personnalité ambiguë, une figure majeure de son temps, proche de Stevenson ou de Kipling, et s’adonnant au spiritisme. Avec élégance et raffinement, l’auteur nous fait entrer dans le monde fascinant de l’inventeur du détective le plus célèbre du monde.

François Rivière est romancier, scénariste de BD et critique littéraire, auteur de polars et d’essais biographiques sur Agatha Christie, Chesterton, Hergé ou Edgar P. Jacobs. Il est un des meilleurs connaisseurs de la littérature policière anglo-saxonne et écrit régulièrement pour Le Figaro littéraire.