Virginia Woolf, Écrire pour les femmes

Écrire pour les femmes réunit huit essais parus entre 1905 et 1927 dans lesquels Virginia Woolf s’impose en tant que critique féministe : elle écrit et pense à contre-courant. Par la finesse de ses analyses, son mordant et son ironie, l’écrivaine montre bien que l’écriture doit permettre de renverser les préjugés formulés à l’égard des femmes. Woolf écrit pour prendre la défense des femmes, en particulier des écrivaines qu’elle admire et des féministes qui se sont battues pour l’émancipation des femmes. Quatre des textes recueillis dans ce volume sont traduits pour la première fois en français.