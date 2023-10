Aude Jeannerod et Xavier Rockenstrocly (dir.), Atiq Rahimi, passeur de frontières

Né en 1962, Atiq Rahimi fuit l’Afghanistan et obtient l’asile politique en France en 1984. Artiste aux multiples facettes, il explore aussi bien le roman et le cinéma que la photographie et la calligraphie. Il reçoit le prix « Regard vers l’avenir » pour Terre et cendres au Festival de Cannes en 2004 et le prix Goncourt pour Syngué Sabour en 2008.

Ce volume collectif rassemble les actes du premier colloque international consacré à l’œuvre rahimienne, qui s’est tenu le 2 mai 2022 à Lyon en présence de l’auteur. Il entend étudier les diverses modalités de la traversée des frontières dans son œuvre polymorphe, en conjuguant différentes approches : poétique, esthétique, linguistique, interculturelle et sociopolitique.

Sommaire

Aude Jeannerod - Introduction

Ici et ailleurs

Béatrice Blanchet - Représentations, savoirs et frontières de l'exil afghan dans l'après 11-septembre

Christian Uwe - Rassoulovski, ou une esthétique de l'impasse afghane

Bernadette Rey Mimoso-Ruiz - Sous le signe du double : Les porteurs d'eau d'Atiq Rahimi

Intermédialités

Servane Monjour - "Ce qu'il te faut c'est un appareil qui sache voir". La révélation photolittéraire selon Atiq Rahimi

Catherine Ailloud-Nicolas - Shirine ou Atiq Rahimi en librettiste : sujet et objet d'interprétations

Lida Amiri- Les entrelacements exophoniques d'Atiq Rahimi : poétiques multilingues et multimodales

Frontières intérieures

Catherine Du Toit - Aimances, errances, ellipses et erreurs : hantise et sens de l'entre chez Atiq Rahimi

Xavier Rockenstrocly - Le fil de soi(e)

Propos recueillis par Xavier Rockenstrocly - Atiq Rahimi : "Mon écriture est une hybridation qui cherche à permettre la rencontre de l'un et de l'autre"