Honoré de Balzac, Petites Misères de la vie conjugale

Le mariage a été, est, et sera toujours la plus bouffonne des choses graves, ou la plus sérieuse des choses comiques, comme on voudra ; les Petites Misères de la vie conjugale sont donc ce qu’elles devaient être : un livre tout plein d’une extravagante sagesse, où tout le monde trouvera matière à rire aux éclats en voyant la vérité face à face.

Cette édition annotée reproduit pour la première fois les 300 illustrations de Bertall, réalisée à la demande de Balzac pour l’édition originale parue chez Chlendowski (1846).

Le texte est établi à partir du « Furne corrigé », l’exemplaire personnel de Balzac corrigé par l’auteur et présenté dans une orthographe moderne.

Les notes et la présentation sont rédigées par un spécialiste de l’œuvre.

Le volume appartient à une collection qui donnera l’intégralité de La Comédie humaine.

