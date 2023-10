Anna Olga Duhl

Poétique du drame, drame du poétique. Enjeux du sujet dans le théâtre, des rhétoriqueurs à Marguerite de Navarre

Paris, Classiques Garnier, coll. "Recherches littéraires médiévales", 2023

Des mystères hagiographiques des rhétoriqueurs aux comédies de Marguerite de Navarre, le statut du « je » lyrique s’éclaire au fil des conversions où s’affrontent raison et passions, poésie et drame. S’y dessine un modèle de sujet inspiré, créateur d’une parole à la fois réflexive et performative.

