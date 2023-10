Maurice Blanchot, Notes sur Heidegger

Édition d’Étienne Pinat

Dans une lettre de 1987, Maurice Blanchot revient dans un post-scriptum essentiel sur son rapport à l’œuvre du philosophe : « Grâce à Emmanuel Levinas, sans qui, dès 1927 ou 1928, je n’aurais pu commencer à entendre Sein und Zeit, c’est un véritable choc intellectuel que la lecture de ce livre provoqua en moi. Un événement de première grandeur venait de se produire : impossible de l’atténuer, même aujourd’hui, même dans mon souvenir ». Ce choc intellectuel se produit quelques années avant le commencement de l’œuvre critique de Blanchot et demeure en sa force jusqu’à la fin.

Si, du vivant de l’auteur, le lecteur avait pu voir le nom de Heidegger réapparaître dans bien des articles, ce qui lui permettait de savoir cet intérêt, c’est seulement la mort de l’auteur qui révéla, dans ses archives, aujourd’hui déposées à la Houghton Library de Harvard, plus trois cents pages pour l’essentiel tapuscrites du travail que Blanchot aura consacré de la fin des années 40 au début des années 60 à l’étude de l’œuvre de Heidegger et de la maigre bibliographie secondaire alors existante. Excellent germaniste, Blanchot lit tout ce qui paraît en allemand, et se confronte à la difficulté de faire passer en français le travail de Heidegger sur la langue allemande, une lettre inédite de 1959 à un destinataire inconnu révélant que c’est là, à ses yeux, « l’amitié intellectuelle » que nous devons au philosophe.