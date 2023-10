Philippe Artières, Franck Veyron (dir.), Ripostes. Archives de lutte et d’action, 1970-1974

Postface de Tiphaine Samoyault

Le « peace and love », la culture hippie et la « libération sexuelle » ont eu tendance à faire oublier combien, en France, les années 1970-1974 furent traversées de tensions, de conflits ou d’affrontements. Ce début de décennie post-68 est largement habité par la figure de la violence, celle de l’État ou celle considérée comme une option par les mouvements contestataires. Quels moyens mobiliser dans les luttes locales, nationales ou internationales ? L’occupation d’une usine, la séquestration d’un patron, la préparation au « coup de poing » sont-elles légitimes ? Le recours à des formes d’action directe illégale est-il même inévitable pour espérer « changer la vie » et combattre les diverses formes d’oppression ? Ou bien faut-il malgré tout privilégier la non-violence, la désobéissance civile ?

Les archives ici réunies et commentées font entendre les questionnements qui traversent le début des années 1970 – et qui demeurent pour partie les nôtres.

Des pièces d’archives – tracts, brochures, affiches, photographies, etc. – choisies et commentées composent un récit vivant qui nous fait redécouvrir la France contestataire du début des années 1970, dont les échos résonnent avec force cinquante ans plus tard.

Avec des contributions de : Noël Barbe, Jean Bérard, Sophie Cœuré, Victor Collet, Xavier Crettiez, Olivier Crouillebois, Guillaume Denglos, Éric Fournier, Irène Gimenez, Julien Hage, Jean-François Hamel, Liora Israël, Laurent Jeanpierre, Maxime Launay, Danièle Lochak, Emmanuelle Loyer, Caroline Moine, Emmanuel Naquet, Sylvie Ollitrault, Georges Palmier, Nayeli Palomo, Jean-Yves Potel, Christophe Prochasson, Tramor Quemeneur, Judith Revel, Isabelle Sommier, Danielle Tartakowsky, Pierre-Marie Terral, Bertrand Tillier, Xavier Vigna et Michelle Zancarini-Fournel.