Nathalie Bittinger, Il était une fois l'Amérique à l'écran

De la conquête de l’Ouest au 11-Septembre en passant par l’assassinat de Kennedy ou la guerre du Viêtnam, le cinéma s’est emparé à bras-le-corps de l’histoire des États-Unis. Pour la magnifier ou la déconstruire. Entre ombre et lumière, glamour et violence, ses images révèlent les tensions d’un pays fondé sur des icônes et des mythes, qui s’est constamment donné en spectacle. John Ford, Martin Scorsese, Steven Spielberg ou Quentin Tarantino : autant de visions de l’Amérique qui ont sculpté notre imaginaire.

Feuilleter l'ouvrage…