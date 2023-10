Leopardi Giacomo, Là sont rassemblés mes souvenirs (Esquisses autobiographiques)

Rédigées par Leopardi à l’âge de 22 ans, les pages naguère intitulées Souvenirs d’enfance et d’adolescence demeurent presque inconnues. Destinées à servir de matériaux à l’histoire d’une âme et présentant les caractères d’une sorte d’écriture automatique, elles nous paraissent aujourd’hui infiniment précieuses pour les esquisses poétiques dont elles fourmillent. La fraîcheur de ces fragments – brefs souvenirs, croquis, esquisses mélodiques, visions fugitives – méritaient que, sans aucune manipulation, on en donne un florilège au lecteur français.

Traduction de Michel Orcel.

Texte bilingue.