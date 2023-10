Heuristiques est une collection dirigée par Jean-François Bert (UNIL) & Jérôme Lamy (CNRS)

L’heuristique, ou l’art d'inventer, est ce moment où le savant formule ses hypothèses, décide de suivre certains cheminements, formalise ses objectifs, imagine des raisonnements, élabore ses arguments, consolide ses preuves. Ce travail ne suppose pas seulement de trouver la meilleure adéquation possible entre les mots et la pensée. Il implique aussi des maniements, des gestes, des savoir-faire, des routines.

L’objet de cette collection est de saisir cette intense activité savante dans ses ramifications les plus subtiles – cognitives, physiques, émotionnelles, artefactuelles. La collection s’intéresse donc aux fiches, carnets, dossiers, inventaires et catalogues, mais aussi aux journaux de bord parsemés de ratures, de reprises, ou de remords. Elle examine également le cas des tables et des bureaux, le classement des bibliothèques, ou encore l’engagement somatique du savant dans les différentes étapes qui définissent son travail de recherche.

Quelles sont les modalités concrètes du travail savant et quelle est l’influence de ces modalités dans l’élaboration de certains champs de recherche, dans les manières d’aborder certaines questions, et peut-être surtout dans les façons dont les savants ont cherché à y répondre? Telles sont quelques-unes des questions abordées par la collection « Heuristiques » au carrefour de l’histoire et de l’anthropologie des savoirs.

—

Jean-François Bert, Jérôme Lamy, Voir les savoirs. Lieux, objets et gestes de la science

Paris, Anamosa, 2021

https://www.fabula.org/actualites/104279/j-bert-voir-les-savoirs.html

Que serait Michel Foucault sans ses bibliothèques, Galilée sans sa lunette, Jules Maciet sans ses ciseaux, James Prescott Joule sans sa science tactile des températures, Jean Antoine Nollet sans ses expériences mondaines, Pascal sans sa machine arithmétique, Jean Piaget sans son bureau-collection de coquillages, Umberto Eco sans ses déambulations ou encore Marcel Jousse sans ses basculements de chaise ?

Ces savants et scientifiques le montrent : manipuler, observer, ordonner, hiérarchiser, catégoriser, sélectionner, citer ne sont pas des actes uniquement mentaux, intellectuels, discursifs, ils sont aussi pleinement matériels. Ils se déploient dans des lieux dédiés (bibliothèques, laboratoires, observatoires). Ils impliquent des objets et des instruments qui ont été pensés, inventés, fabriqués pour être manipulés. Ils imposent des gestes, produisent des habitudes corporelles, convoquent des sensations.

Voir les savoirs de la sorte, en prenant en compte cette matérialité, c’est ouvrir la boîte noire de l’ordinaire des manières de faire science, hier et aujourd’hui.

—

Comment pense un savant ? - Un physicien des Lumières et ses cartes à jouer

Jean-François Bert

https://www.fabula.org/actualites/88609/j-f-bert-comment-pense-un-savant-un-physicien-des-lumieres-et-ses-cartes-jouer.html

Les archives inédites du savant Georges-Louis Le Sage, constituées de 35 000 cartes à jouer, sont un document exceptionnel sur la pensée telle qu'elle chemine. Drôle et énigmatique, ce matériau étonnant se révèle tout à la fois laboratoire, autobiographie et véritable boîte noire de la recherche. Ce physicien genevois, contemporain de Rousseau, est un anticonformiste. Refusant les codes du monde savant, il écrit absolument tout sur des cartes à jouer : eurêka et tâtonnements, amertume de ne pas être reconnu, rapports polémiques avec ses pairs ou poème pour Newton, mais aussi angoisse face à sa mémoire qui peut flancher et à un corps qui vieillit...

Classer ses cartes, les empaqueter et les étiqueter est pour Le Sage un travail quotidien, à la fois excitant et harassant.

Ce sera sa seule véritable oeuvre, et sans doute aussi la source de ses désillusions sur la science et ses méthodes. Trois siècles plus tard, Jean-François Bert s'empare avec tendresse de ces cartes, matériaux de la pensée. II pro-pose une plongée dans la recherche en train de se faire et son pouvoir imaginatif, tout en rendant hommage à ce performer avant-gardiste.

La force de ce témoignage est que chacun y reconnaîtra le cheminement complexe de ses pensées et l'échafaudage perpétuel de listes sans cesse réagencées.

—

Une histoire de la fiche érudite

Jean-François Bert

Précédé de "L'Empire des fiches" de Christian Jacob, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS.

Date de parution : 24/01/2017 Editeur : ENSSIB

https://www.fabula.org/actualites/78159/j-f-bert-une-histoire-de-la-fiche-erudite.html

Lucien Febvre avait en tête d'écrire une histoire de la fiche érudite. Un dispositif connu dans le monde des bibliothèques, mais qui eut aussi des effets très concrets sur les savoirs savants, leur accumulation, leur validation, et leur diffusion depuis le XVIIe siècle. En s'appuyant sur la matérialité des fiches, en revenant sur les différentes évolutions technologiques qui émaillent cette histoire, en décrivant les gestes routiniers ainsi que les stratégies graphiques qui organisent cette pratique, cet ouvrage explore un territoire surprenant de l'érudition occidentale.

Faire des fiches n'est pas qu'une activité machinale et répétitive, compulsive ou abrutissante. Ficher suppose méthodes de recherche, rhétorique savante, archivage des connaissances ; mettre en fiche engage des formes, des usages et une certaine mesure des savoirs.

—

Jean-François Bert, Le corps qui pense. Une anthropologie historique des pratiques savantes

Bâle & Berlin, Schwabe Verlag, 2023

https://www.fabula.org/actualites/116396/jean-francois-bert-le-corps-qui-pense-une-anthropologie-historique-des-pratiques-savantes.html

Derrière tout savoir, il y a des corps. Derrière toute pensée, il y a des individus faits de chair et d’os.

Modelé par son milieu, fabriqué par la nécessité de mener à bien certaines activités cognitives, parcouru par des tensions et des pulsions qu’il a dû apprendre à réfrener, le corps des savants a joué un rôle primordial dans la constitution de groupes et de communautés de savoir.

En partant de la célèbre conférence de l’anthropologue Marcel Mauss sur les techniques du corps (1934), ce livre propose de découper les activités savantes en gestes distincts, en postures, en habiletés et en adresses. Par l’observation des corps savants et de la manière dont ils sont diversement investis, il s’agit de comprendre comment ont évolué certaines postures mais aussi d’examiner certains maniements d’objets ou d’instruments érudits, comme les livres.

Jean-François Bert enseigne à l’université de Lausanne et à l’EPFL. Il développe dans ses travaux une anthropologie historique des pratiques savantes et érudites et travaille à redéfinir le statut et les cadres de l’histoire des sciences dans une approche qui se veut attentive aux différentes matérialités qui déterminent la production mais aussi la diffusion des savoirs.

—

Jean-François Bert, Jérôme Lamy (dir.), Les cartes à jouer du savoir. Détournements savants au XVIIIe siècle

Bâle & Berlin, Schwabe Verlag, 2023

https://www.fabula.org/actualites/116398/jean-francois-bert-jerome-lamy-dir-les-cartes-a-jouer-du.html

À côté des feuilles volantes, des marges de livres, des cahiers et des carnets, les cartes à jouer ont occupé au XVIIIe siècle une place singulière, inédite peut-être, dans l’histoire des pratiques d’écriture des savants. Le nombre de ces cartes ne cesse d’augmenter dans toute l’Europe et leur dos vierge permet d’accueillir la masse d’écrits informels et préparatoires qui nourrissent la recherche savante.

Ce livre collectif, qui s’inscrit dans l’historiographie récente sur la matérialité des savoirs, fait surgir un ensemble de pratiques ordinaires, discrètes, invisibles, qui ordonne la vie savante, la scande et en constitue sa texture la plus élémentaire.

Avec Ann Blair, Gwenael Beuchet, Claire Bustarret, Isabelle Charmantier, Patrick Fournier, Patrick Latour, Manon Migot, Staffan Müller-Wille, Jeffrey S. Ravel.