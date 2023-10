L’imaginaire du complot n’englobe pas seulement des discours présentés comme véridiques par leurs énonciateurs ; il se fonde aussi sur des fictions aussi nombreuses qu’hétérogènes, qui déclinent de manière plus ou moins métaphorique l’élaboration et/ou la mise en œuvre de desseins secrets ourdis par plusieurs actants visant à infléchir le devenir socio-historique. Au sein des littératures romanesques, les cibles de ces machinations clandestines sont variées : un ou plusieurs personnages, souvent publics, mais aussi des gouvernements et institutions, ou encore des sociétés et populations plus étendues. Le récit fictionnel s’avère d’autant plus apte à identifier les opérations conspiratoires qu’il permet leur actualisation complète : plus qu’à un thème figé, le complot correspond à un parcours narratif que la fiction littéraire permet tout particulièrement de mettre en évidence, et ce depuis plusieurs siècles. Supervisée par Chloé Chaudet et Ivanne Rialland, la douzième livraison de la revue ELFe XX-XXI est consacrée aux "Fictions du complot".

(Illustr.: L'Affaire Toulaév de Victor Serge, éd. orig. Seuil, 1948).

