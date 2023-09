Antoine Compagnon avait consacré ses dernières leçons au Collège de France aux "fins de la littérature". Réunies une première fois en 2021 aux Éditions des Équateurs, elles reparaissent aujourd'hui dans la collection Folio Essais de Gallimard, sous le même titre, un rien mélancolique : La Vie derrière soi. Une méditation sur la fin, à la fois terme et but, sur l’âge, condition du sénile, mais aussi du sublime, sur les ultima verba, le chant du cygne… Il décortique les œuvres finales, parfois oubliées, méconnues, méprisées, et les fait résonner dans une analyse pétrie d’érudition et de fantaisie. En refusant une vision assombrie des écrits tardifs, l’auteur rappelle qu’ils ont toute leur place dans le panorama artistique et fait revivre pour le lecteur les grands noms de la littérature française comme Gide, Chateaubriand, ou encore Proust. Le professeur ayant depuis lors choisi de se tourner vers l'immortalité, on peut lire dans la foulée son Discours de réception à l'Académie française, prononcé le 11 mai 2023 et accessible en ligne.