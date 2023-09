Styles de Léo Spitzer

Les archives de Léo Spitzer (1887-1960) recèlent des trésors dont les éditions Droz ont entrepris de donner au public. Après un recueil de Textes théoriques et méthodologiques paru en 2019, et dont Philippe Richard a rendu compte pour Acta fabula sous le titre "Comment préférer la philologie des arbres à la philologie des charpentes", Étienne Karabétian a réuni Soixante études sur le style de textes français, portant sur des œuvres de littérature française, du Moyen Âge au XXe siècle. La version primitive des articles y est présentée en français grâce à une équipe internationale de traducteurs. Le volume nous permet de redécouvrir un Spitzer médiéviste et renaissant. Par cette approche stylistique, technique d’exégèse des textes littéraires, on voit mieux se dessiner l’approche de la structure profonde des textes et l’horizon sur lequel ils se déploient.