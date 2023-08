Laurie Fachaux-Cygan, Chambre 406. L'affaire Pablo Neruda

« Dans quelles circonstances est mort Pablo Neruda ? Je vais vous détailler les recherches menées depuis 2013 par les plus prestigieux laboratoires du monde afin d’élucider les causes du décès du Nobel de littérature. Cette enquête nous emmènera au Canada, en Espagne, mais aussi en France, où Pablo Neruda a vécu. »

Dimanche 23 septembre 1973, douze jours après le coup d’État d’Augusto Pinochet, tout est prêt. Pablo Neruda, militant communiste farouchement opposé à la junte militaire, est sur le point de quitter le pays. Fuir, loin de cette nouvelle réalité chilienne, celle d’un régime qui tue ses adversaires. Bien que souffrant d’un cancer de la prostate, il peut encore voyager. Pourtant, saisi d’une vive douleur, il meurt dans la chambre 406 de la clinique Santa María à Santiago du Chili, le 23 septembre 1973. Que s’est-il passé ? Quelle est la cause de son décès ? A-t-il été assassiné ?

Ce récit haletant et inédit au plus près de la vérité, fruit de dix années de travail, offre une plongée dans les coulisses de l’enquête sur la mort de Pablo Neruda et le Chili des années 1970. Un livre puissant sur un pays en quête de justice qui continue de chercher ses disparus de la dictature.

