Jean-Michel Delacomptée, Jean de La Fontaine. Portrait d'un pommier en fleur

Nous connaissons tous les fables de La Fontaine. Nous en avons appris à l’école, de multiples ouvrages leur ont été consacrés, elles font partie de notre patrimoine.

Mais savons-nous bien qui était La Fontaine ? L’une de ses protectrices disait de lui qu’il « produisait des fables comme un pommier des pommes ». Était-ce vraiment le cas ? On peut aussi se demander pourquoi ce styliste hors pair passait à l’époque pour un « bonhomme », simple et naïf. Pourquoi il était prolixe à l’écrit, si peu en société. S’étonner qu’il se revendique paresseux, rêveur, insatiable jouisseur, et s’avère pourtant poète infatigable. Qu’il écrive des textes empreints de l’imaginaire enchanté de l’enfance sans beaucoup aimer les enfants. Qu’il soit, en définitive, si étrange…

Jean-Michel Delacomptée s’attache à cerner la personnalité déconcertante de cet auteur cher à nos mémoires. D’une plume inspirée, il sonde les mystères de l’homme et de l’œuvre, faisant de ce portrait un véritable défi littéraire.

