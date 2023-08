Éric-Emmanuel Schmitt, Bungalow 21

" Reviens. J’arriverai plus facilement à te pardonner qu’à ne plus t’aimer. "

En 1960, deux couples mythiques séjournent au Beverly Hills Hôtel, à Los Angeles. Dans le bungalow 20 logent Simone Signoret et Yves Montand. Ils s’aiment, ils sont beaux, encore jeunes, pleins de vie, au faîte de leur gloire. Dans le bungalow voisin, Marilyn Monroe et Arthur Miller connaissent les derniers instants de leur romance. Arthur s’enfuit, Simone se prend de sympathie sincère pour Marilyn tandis qu’Yves s’efforce désespérément de résister à ses charmes.

Éric-Emmanuel Schmitt compose une pièce intense et sensible qui met quatre figures de l’histoire du cinéma aux prises avec leurs désirs contrariés, leurs fragilités, leur humanité, et brosse le portrait inoubliable de deux femmes meurtries.