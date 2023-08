Jean-Claude Rolland, Aux sources de l'inspiration. L’écrivain, le poète, le peintre, le graveur, face à l’inconscient

Préface de Jean-François Chiantaretto

En s’interrogeant sur les processus de la création littéraire ou dans les arts plastiques, Jean-Claude Rolland analyse de façon détaillée et critique les œuvres de Nathalie Sarraute, Saint-John Perse, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Victor Hugo, Euripide, Albert Camus, Eugène Delacroix, Albrecht Dürer et bien d’autres. Il pose ainsi, avec originalité, les bases d’une analogie entre l’expression créative de l’artiste et celle qui émerge à l’occasion de la cure psychanalytique.

Il écrit : « A-t-on besoin de l’hypothèse de l’inconscient pour lire ou aimer un poème ou toute œuvre esthétique ? Oui ! Si elle nous aide à faire apparaître ce qu’un texte contient de latent, de refoulé sous son discours immédiat, si riche soit-il en tant que tel. Non ! bien sûr, s’il doit réduire son mystère et sa portée. Inspirée, l’œuvre est soutenue par un besoin vital d’écrire, de composer. Nous retrouvons ce besoin dans la cure, dans cette contrainte, et cette autorisation, où est le patient de parler – de lui, de son enfance, de ses objets, de les retrouver ou de les reconstruire. J’ai parlé à ce sujet d’une « compulsion de représentation » qui se substitue dans le champ du langage à ce qui contraint ce même patient à répéter dans ses actes, dans son corps, dans ses symptômes, ce qu’il a souffert enfant... »

Jean-Claude Rolland, né en 1941 à Lyon, est psychiatre psychanalyste, ancien chef de clinique à la faculté de Lyon, membre titulaire de l’Association psychanalytique de France (APF) et de l’Association psychanalytique internationale (API). Il a notamment publié Avant d’être celui qui parle et Quatre Essais sur la vie de l’âme, parus chez Gallimard, ainsi que Langue et psyché – Instantanés métapsychologiques (2020) et Le verbe devant l’inconscient – Nouvelles données méta­­psychologiques (2021), parus aux Éditions d’Ithaque.