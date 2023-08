Bourses Pro Helvetia pour la promotion de la littérature suisse à l’étranger.

Pro Helvetia soutient la promotion de la littérature suisse à l’étranger. Pour cela, deux fois par année des montants sont attribués pour soutenir des projets

Pro Helvetia soutient la promotion de la littérature suisse à l’étranger (fiction, poésie, écriture dramatique, littérature pour l’enfance et la jeunesse, performance littéraire, bande dessinée, illustration). Deux fois par année, des contributions d’un montant maximum de CHF 25'000 sont attribuées à des projets - numériques et hybrides y compris - favorisant la visibilité et la diffusion internationales de la littérature suisse. L’objectif est d’encourager les activités de promotion ainsi que l’exploration de nouveaux formats et de nouveaux lieux. Sont éligibles les éditeurs-rices, organisateurs-rices, associations, acteurs-rices du monde littéraire suisse ou international. Pour bénéficier d’un soutien, les projets doivent servir la promotion de plusieurs livres, plusieurs autrices ou auteurs ou plusieurs traductrices et traducteurs. Les requérants suisses doivent justifier d’une collaboration avec des partenaires sur place, les requérants internationaux d’une collaboration avec des partenaires suisses.

Le délai de soumission est fixé au 1er mars et au 1er septembre.

Première manifestation au plus tôt huit semaines après la date limite de dépôt.

—

Veuillez déposer votre candidature sur le portail myprohelvetia.ch…

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site : https://prohelvetia.ch/fr/litterature…