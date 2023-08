The Bulletin of the Polytechnic Institute of Iași, Socio-Humanistic Sciences Section,

a journal published by “Gheorghe Asachi” Technical University of Iași, Romania, has published issue no 1-2, vol. 69 (73) / 2023.

Contents:

ABDOU NDIAYE, La solitude comme moment de transformation chez Jean-Jacques Rousseau

KIGNILMAN LAURENT TOURÉ, De la sémiotique et de la stylistique actantielle : vers la problématique de l’argumentativité

ICHRAK ISSAOUI, “‘Sali, Sali’ (Pray Pray)”: Religion’s Role in the Process of Trauma Healing in Lucette Lagnado’s Memoirs

GISÈLE MIRABELLE CÉPHANIE PIEBOP, Interculturalité, traduction-interprétation et assistance linguistique aux migrants du Cameroun

RAJA JADLAOUI, Poétique de l’hétérogénéité linguistique dans l’oeuvre de J.M.G Le Clézio

SALSABIL GOUIDER, Analepse et valse fantastique dans Les Willis d’Alphonse Karr

LANDRY PENAN YEHAN, Grandes tendances stylistiques : affinités et distanciations

PAUL MATEI CHRISTIAN BOTEZ, Apparence et réalité dans Gatsby le Magnifique

Le pdf de la revue est à consulter ici: https://dppd.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2023/08/Vol.-SSU-1-2-din-2023.pdf