Catastrophes imminentes à travers les siècles : la littérature et les arts face au désastre (Vancouver, Canada)

10e édition de la Conférence des Étudiants Diplômés

Department of French, Hispanic and Italian Studies

University of British Columbia, Vancouver, Canada

Catastrophes imminentes à travers les siècles : la Littérature et les Arts face au désastre

26 - 27 octobre 2023

Conférencière principale : Dr. Amanda M. Smith, University of California, Santa Cruz



Le thème récurrent des cataclysmes à venir a modelé notre passé, notre présent et notre potentiel avenir. Nous invitons les étudiants de master et de doctorat ainsi que les jeunes chercheurs des domaines des études françaises et hispaniques à participer à cet événement international hybride. Notre objectif : explorer les liens culturels, philosophiques et artistiques complexes entre humains, êtres vivants non-humains et angoisses existentielles propres à l’humanité.

La littérature et les arts jouent un rôle crucial pour appréhender et comprendre ces crises existentielles, et y répondre. Ils permettent d’entr’apercevoir nos peurs, nos espoirs et nos fictions collectives face à l’imminence du désastre. Des anciennes tensions face au Jugement Dernier à la fiction contemporaine qui réimagine nos futurs, la littérature nous aide à répondre à la dégradation de l’environnement, aux bouleversements technologiques, et à l’effondrement sociétal. En effet, par ses récits et ses discours, elle donne à réfléchir, inspire une certaine résilience, promeut des formes de militantisme, et défie nos perceptions.

Cette conférence vise à plonger dans la riche trame des angoisses apocalyptiques. Nous invitons les participants à explorer les différentes perspectives autour de ce thème (liste non-exhaustive) :

Représentations de catastrophes naturelles, de crises sociétales et de menaces cosmiques

Liens et articulations entre l’art, les mécanismes de guérison, de résistance, et les stratégies de survie

Rôle des émotions, des affects, et des éléments de sensorialité visuels et auditifs

Humanités environnementales et écocritique

Prémonitions, prophéties, symboles, allégories et mises en garde

Genres de la tragédie, du roman gothique, de la dystopie, de l’horreur, de la fantasy, de la science fiction, et autres fictions spéculatives.

Intersectionnalité, concepts de race et de genre, 2SLGBTQ+

Cultures autochtones, méthodologies et cadres théoriques décoloniaux dans des contextes (post)coloniaux

Conscience collective, réponses culturelles et mémoire

Mythologies, folklore, narration et oralité



Appel à contributions :

La 10e édition de la Conférence des Étudiants Diplômés (Graduate Student Conference), une conférence internationale biennale, est organisée par des étudiants du Département des Études Françaises, Hispaniques et Italiennes de l’University of British Columbia à Vancouver, au Canada. Cette année, la conférence se déroulera en format hybride. Son objectif est de promouvoir les travaux d’étudiants et de jeunes chercheurs et de favoriser les échanges, les débats et le dialogue au sujet de la littérature, des arts, des langues, et des cultures francophones et hispanophones. Cet appel s’adresse également aux étudiants et chercheurs des disciplines connexes. Nous encourageons les propositions en panels de plusieurs intervenants.

Directives pour les propositions de communication :

- En français, anglais, ou espagnol

- Maximum 250 mots (en format Word ou PDF)

- Inclure le titre de la présentation, votre affiliation académique, vos coordonnées, ainsi que le format souhaité (présentiel ou distanciel)

- Inclure une courte biographie (sujet de recherche, niveau d'étude, publications éventuelles)

- À envoyer avant le 4 septembre 2023 à : fhis.gsc23@gmail.com.

- Les présentations individuelles ne doivent pas dépasser 15 minutes.

Calendrier :

- 4 septembre 2023 : date limite pour l’envoi des propositions

- 15 septembre 2023 : notification d’acceptation

- 26 et 27 octobre 2023 : 10e Conférence des Étudiants Diplômés

Merci d’envoyer vos propositions et vos questions à l’adresse fhis.gsc23@gmail.com. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site : https://fhis-gsc2023.github.io/

- Le comité d’organisation

Emmy Issartial, Fabiola del Rincón Fernández, Mirella Reichenbach Livoti, Sarah Revilla-Sanchez, et Daniel Fernando Pazmino.