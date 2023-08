Susan Wolf, Le sens dans la vie

Qu’est-ce qu’une vie douée de sens ? À cette question en apparence mystérieuse et grandiose, Susan Wolf répond avec simplicité et modestie. Une vie prend sens lorsqu’on s’engage par amour dans des activités qui le méritent. Le sens se manifeste dans nos actions, des plus quotidiennes aux plus extraordinaires : confectionner le déguisement de ses enfants, se consacrer à la recherche scientifique, à l’art ou à un sport, ou encore prendre soin de personnes aimées… Le sens, irréductible à la recherche du bonheur ou du bien moral, est une des dimensions nécessaires à une vie accomplie.

Remarquablement défendue dans l’article séminal qui inaugure l’ouvrage, cette thèse fait depuis l’objet d’un vif débat dont témoignent ici les commentaires et les objections rédigés par certains des plus grands noms de la philosophie et de la psychologie morale contemporaines.

Philosophe américaine, Susan Wolf est titulaire de la chaire Edna J. Koury de philosophie à l’université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Ses travaux portent sur de nombreux sujets de philosophie morale et de philosophie de l’esprit. Elle est l’auteure d’une œuvre importante, qui comprend notamment les articles classiques « Le saint moral » et « Santé mentale et métaphysique de la responsabilité », ainsi que Freedom Within Reason, ouvrage qui porte sur le libre arbitre et la responsabilité.

Dans ses deux conférences respectivement intitulées « Du sens dans la vie » et « De son importance », la philosophe américaine Susan Wolf s’emploie à rectifier la conception dominante des raisons d’agir. On admet généralement, dit-elle, que les actions humaines sont justifiées soit par la recherche du bonheur, soit par le respect de la moralité. Mais on occulte alors des raisons d’agir dont l’importance est pourtant cruciale : les raisons qui « donnent sens à nos vies ».