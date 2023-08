Jean Beuvier, Lorenzo Paoli, Guillaume Pinet (dir.), "Imprimer en nostre souvenance". Enjeux et pratiques de la mémoire et de l’oubli à la Renaissance

« Imprimer en nostre souvenance » Enjeux et pratiques de la mémoire et de l’oubli à la Renaissance

Sous la direction de Jean Beuvier, Lorenzo Paoli et Guillaume Pinet

Paris, Classiques Garnier, Travaux du Centre d’études supérieures de la Renaissance, 2023

« Imprimer en nostre souvenance » et « désir de l’oublier ». Ce paradoxe de Montaigne synthétise bien la complexité du rapport de la Renaissance au temps et il est le point de départ d’un volume qui en analyse les conséquences dans une perspective politique, religieuse et culturelle.

Table des matières…

Lire les résumés…