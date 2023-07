Claude-Nicolas Ledoux, L'Architecture considérée sous le rapport de l'art, des mœurs et de la législation

L'Architecture considérée sous le rapport de l'art, des mœurs et de la législation est un texte originellement publié en 1804. Véritable traité dédié à l'architecture, cet ouvrage est le premier tome d'une série qui devait en compter cinq.

Claude-Nicolas Ledoux y dépeint sa vision de l'architecture y rassemble des centaines d'illustrations, fruit de trente ans de travail. Témoignage exceptionnel de la pensée de l'architecte, cet ouvrage permettra aux lecteurs de mieux comprendre la philosophie du créateur de la saline royal d'Arc-et-Senans.

Sommaire

Préface

Avant-propos

L’architecte et son livre

L’architecture considérée sous le rapport de l’art, des mœurs et de la législation ; par C. N. Ledoux

Introduction

Un voyageur

Annexes

Glossaires

Sources et bibliographie

Table des matières.

—

Dominique Massounie est maître de conférences en histoire de l’art moderne à l'Université Paris Nanterre.

Fabrice Moulin est maître de conférences et directeur du département de Lettres à l'Université Paris Nanterre.

Emmanuel Château-Dutier est professeur adjoint en muséologie numérique à l’Université de Montréal.

—

