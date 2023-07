Jean Goldzink, En lisant Le Neveu de Rameau. Textes littéraires et lecture interne

Cet ouvrage propose deux opérations largement inédites. Une lecture progressive du Neveu de Rameau ; une lecture strictement interne.

C’est parce que le dialogue de Diderot est sans doute un des textes esthétiques les plus complexes des Lumières françaises qu’il appelle un commentaire littéral continu, dénommé avec dédain paraphrase. Plus de paraphrase et moins d’imagination ne nuiraient pourtant pas à la critique littéraire universitaire.

Le choix méthodologique d’une approche purement interne semble violer les droits constitutionnels de l’érudition (vie de l’auteur, renvois à ses autres textes, contexte historique et social, histoire des idées, œuvres contemporaines…). L’ouvrage considère que l’étude des corrélations externes, réservée aux experts, doit intervenir après l’élucidation des opérations de pensée esthétique qui se donnent à lire pour tout lecteur.