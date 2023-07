Geoffrey Chaucer, Troïlus et Criseyde. Tome II. Œuvres complètes (éd. Jonathan Fruoco & Barry Windeatt)

Geoffrey Chaucer

Troïlus et Criseyde. Tome II. Œuvres complètes

édition de Jonathan Fruoco et Barry Windeatt

Paris, Classiques Garnier, Textes littéraires du Moyen Âge, 2023

Ce Tome II des Œuvres complètes de Geoffrey Chaucer nous transporte en pleine guerre de Troie. Troïlus et Criseyde est l’un des plus grands poèmes d’amour de la littérature anglaise médiévale et un témoignage de la puissance de la littérature pour capter les émotions humaines les plus profondes.

Table des matières…

Bibliographie générale

ndex des noms

Index des lieux

Index des œuvres